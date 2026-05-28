日本サッカー協会(JFA)の宮本恒靖会長が28日、都内で行われた三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISONのオープニングセレモニーに出席した。最先端XRテクノロジーを活用した次世代型没入応援イベントで、渋谷にある「MIYASHITA PARK」内の複合型エンターテインメント施設「or(オア)」にて、5月29日から7月20日まで開催される。イベントの目玉のひとつである3D-LEDシアターでは、前半で日本代表の歩みと熱