★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３量子コンピューター ４人工知能 ５フィジカルＡＩ ６データセンター ７半導体製造装置 ８ＴＯＰＩＸコア３０ ９ドローン １０グローバルニッチ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「セラミックコンデンサー」が１６位となっている。 人工知能（ＡＩ）の計