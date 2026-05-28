LAUSBUBが、新曲「sign」を6月10日に配信リリース。あわせて、約1年ぶりとなる全国ワンマンツアー『LAUSBUB Concert Tour 2026』の開催も発表された。 （関連：LAUSBUB、地元・札幌で見せた“攻め”と“深化”『ゴールデン・ツアー』ファイナル公演＆公演後インタビュー） 新曲「sign」は、6月12日より配信がスタートするPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』の主題歌。本