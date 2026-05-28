とにかく細い華奢な体をダイエットの目標にしがちですが、やはりオンナたるもの、きっちり出るところは出て、引き締まったところは引き締まっている【くびれボディ】をゴールにするのが理想的。そんなオンナ度高めの体を手に入れるために注目したいポイントが“骨盤周りを整えること”になります。くびれボディを作るために必要なことって？くびれボディを作る上で骨盤周りを整えるのがポイントになりますが、その一番の問題になる