今までは返信も遅かったのに、急に連絡が増える。気遣いも細かくなって、そんな男性の変化に戸惑った経験はありませんか？男性が突然マメになるとき、その背景には“失いたくない”という感情が動いていることがあります。離れていきそうだと感じている男性が急にマメになる理由として多いのが、「このままだと彼女が離れていくかもしれない」と感じたときで。返信のペースが変わった、以前より距離を感じる。そんな小さな変化を察