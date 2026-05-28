「スキンケアしているのに、なんだか入り込まない」という感覚を覚えていませんか？40代以降は乾燥やハリ不足だけでなく、“受け入れにくい肌状態”も気になるもの。そこで注目したいのが、洗顔後すぐに使う「導入美容液」です。いつものスキンケア前に取り入れることで、肌をやわらかく整え、その後の保湿ケアをなじみやすくしてくれます。“なんとなく不調肌”を立て直したい人に。クリニークの薬用導入美容液年齢を重ねるにつれ