「片付けても、気づくとまた散らかっている」という状態を繰り返していませんか？収納グッズを増やしても整わない場合、“収納量”ではなく、“戻しやすさ”に原因があることも少なくありません。最近は、“完璧に隠す収納”より、“自然に片付く仕組み”を作る考え方が主流。特に大人世代の暮らしは、頑張りすぎなくても整う収納が重要になっています。そこで今回は、リビングにも取り入れやすい、“散らかりにくい家”の収納アイ