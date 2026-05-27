「大丈夫？」ではなく「無理してない？」、「俺に何かできる？」。そんな風に、“頑張りすぎるあなた”を気にしてくる男性っていませんか？男性は本命相手に対して、“優しさの向け方”が自然と変わっていきます。“表面的な変化”だけを見ていない男性は本命相手には、疲れているかどうかを表情だけで判断しません。返信のテンション、声のトーン、会話の空気感など、細かな違和感を自然に見ています。これは、“普段から相手を意