好きでもない女性に対して思わせぶりな対応をする男性って存在します。そこで今回は、男性が仕掛ける「好きを匂わせる行動」を紹介するので、都合良く扱われないためにもぜひ頭に入れておきましょう。｜褒める内容は顔や体型ばかり好きでもない女性に対しても褒め言葉をよく口にする男性っていませんか？そういう男性の場合、大抵は「かわいいね」「スタイルいいよね」など褒める内容は顔や体型ばかりなのが特徴。女性の内面にはほ