俳優の音無美紀子（76）が27日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の村井國夫（81）、娘の村井麻友美（43）、息子の村井健太郎（40）とのレアな家族ショット公開した。【写真】「素敵な打ち上げ」夫・村井國夫＆俳優の長女・長男と一緒に笑顔の音無美紀子音無は「朗読劇『家族の風景』からもう丸1ヶ月が経って、今ごろプチ打ち上げ」と切り出し、美紀子、麻友美、健太郎が朗読、國夫が監修を手がけた舞台の仲間たちを自宅