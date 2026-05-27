「もう夫婦関係は冷めきってる」「家では会話もない」といった話を既婚男性の口から語られたことありませんか？そんな風に男性が語る“家庭の話”には、本音もあれば、関係を続けやすくするための説明が混ざっていることも。その言葉を信じたい気持ちが強くなるほど、現実とのズレに気づきにくくなるケースも少なくありません。“家庭はうまくいっていない”を強調する「妻にはもう気持ちはない」「妻とは一緒にいるだけ」と聞くと