ロックバンド-真天地開闢集団-ジグザグが、本格始動10周年を記念した東阪アリーナ公演『ジグザグ 10周年記念禊』の開催を発表した。【画像】リリース決定！-真天地開闢集団-ジグザグ「其の慈愛で」ジャケット公演は、11月23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO、12月13日に大阪・大阪城ホールにて開催される。6月からスタートする全国ツアー『47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜』、そして10月開催の初の海外公演となる台湾公演に