「大阪維新の会」の大阪府議会議員団は27日、府議会の議員定数について、現在の79議席から6議席減らして73議席にする案を取りまとめました。 6月の府議会に議案を提出し、可決させる方針です。 ■“日本一スリムな議会”目指し 維新の会の大阪府議団は、府議会の定数を削減することで議員1人あたりの人口を増やし、“日本一スリムな議会”にすることを公約に掲げています。 維新の府議団は、有権者数の少ない選挙区の定数が、