韓国の授賞式で流暢な韓国語を披露するなど、韓国で注目が集まっている俳優の笠松将（33）が27日、メンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』のインスタグラムに登場。低音ボイスで流暢な英語を披露し、ギャップあふれる姿に反響が集まっている。【動画】韓国語に続き語学力でも魅了！低音ボイスで流暢な英語を披露する笠松将投稿では「ダンヒルが銀座本店にて貴重なアーカイブ作品を展示。笠松将と、来日したクリエイ