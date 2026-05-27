「最近、後ろ姿が変わった気がする」「写真を見ると、なんだか背中が丸く見える」と感じることはありませんか？40代以降は、筋肉量や姿勢のクセが変化しやすく、後ろ姿の印象にも差が出やすくなるもの。そのため、“姿勢”や“シルエット”を整えることを重視する考え方も広がっています。40代以降は“背中まわり”が使われにくくなる長時間のデスクワークやスマートフォンを見る時間が積み重ねっていくと、体は前かがみになりやす