熊本県天草市にある庄屋跡の菖蒲園では、白や紫、薄いピンク色のハナショウブが咲き誇り初夏を彩っています。 【写真を見る】白や紫、薄ピンク…初夏を彩るハナショウブ庄屋跡で6月上旬まで見頃熊本・天草市 天草市楠浦町のお堀の通り沿いに咲く、色とりどりのハナショウブ。今咲いているのは、一番花といわれるものです。 満開は6月上旬頃まで 宗像秀明さん宅では、季節の花々を多くの人に楽しんでほしいと、道路に面する