グローバル男性グループ・ＪＯ１とＩＮＩから、サッカーを愛する１２人で結成されたユニット「ＪＩＢＬＵＥ」の與那城奨（３０）と池粼理人（２４）が２８日、東京・宮下パークで「ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ３ＤＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ」オープニングイベントに、日本サッカー協会の宮本恒靖会長（４９）と出席した。事前にイベントを体験したという與那城は「３Ｄ映像を見る前に『驚きますよ』とハードルを上げられ