日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」をめぐって警視庁は会長ら2人を再逮捕し、新たに集金担当の幹部の男など2人を逮捕しました。再逮捕されたのは風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（41）ら2人で、おととし、20代の女性を千葉県松戸市の風俗店に違法に紹介した疑いがもたれています。また、警視庁は「ナチュラル」の集金担当の幹部・安祥希容疑者（27）ら2人を、売春で得た売り上げおよそ3920万