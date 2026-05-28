◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に先発。5回までを無安打1失点の力投で今季5勝目の権利を手にした。菅野智之との初めての投げ合い。序盤は普段通りの力を示した。初回先頭のマッカーシーを直球で追い込むと、最後は外角カーブで空振りの3球三振。続くフリーマンをスイーパーで二飛、ラムフィールドは四球