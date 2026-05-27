気温が上がって羽織りなしで過ごせる日も増える時期。半袖カットソーを１枚で着ると、どこか違和感を覚えることはありませんか？2026初夏は、“頑張りすぎない軽さ”がキーワード。シンプルな半袖コーデも、サイズ感や素材、抜け感を少し意識するだけで、ぐっと今っぽくアカ抜けた印象に整います。「ぴったりサイズ」が少し前っぽく見えることもすっきり見せたい気持ちから、体に沿うサイズ感を選んでいませんか？もちろんコンパク