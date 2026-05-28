ALSOK杯第76期王将戦七番勝負（日本将棋連盟主催）は二次予選がスタート。５月27日（水）には渡辺明九段―鈴木大介九段の一戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、意表の相居飛車力戦から中盤で抜け出した鈴木九段が110手で勝利し２回戦に進出。渡辺九段は復帰戦を白星で飾ることはできませんでした。○ファン待望の復帰戦渡辺九段は昨年９月からの休場を経て約半年ぶりの公式戦復帰。心配されていた膝の調子ですが、この