本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でロッキーズと戦っている。2回の攻撃では、テオスカー・ヘルナンデス外野手がアクシデントで離脱。相次ぐ主力の故障に、日本人ファンも嘆きの声をあげている。初回、「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷翔平投手が、相手先発・菅野から9号先頭打者本塁打を放つなど、2点をリードしたドジャース。落とし穴は20分後に待っていた。2回先頭のテオスカー