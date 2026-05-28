2026年５月２日に発売された『将棋世界2026年６月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、糸谷哲郎九段（対局時八段）による第84期名人戦七番勝負第１局の自戦解説「力で争うシリーズに」を収録しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。【写真】中野伴水○第84期名人戦七番勝負第１局糸谷哲郎九段自戦解説「力で争うシリーズに」第84期名人戦七番勝負は藤井聡太名人に糸谷哲郎九段が挑戦。糸谷