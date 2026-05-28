中国は今後、アメリカを超えて“世界の頂点”に立つのか――。経済成長を続ける中国だが、元外交官の山中俊之氏は「長期的には成長の天井に突き当たる可能性がある」と指摘する。その背景にあるのは、人口減少だけではない。「優秀な人材が集まるアメリカ」と「優秀な人材が流出する中国」の決定的な差とは何か。山中氏の著書『世界のエリートが学んでいる教養としての超現代史』(SB新書)から、一部を抜粋して紹介する。○何が中国