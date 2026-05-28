俳優の満島真之介（３６）が２８日、都内で行われた「美酢割レスキュー隊隊長初出動セレモニー」に出席した。ビネガードリンクブランド「美酢（ミチョ）」は「悩みを割って解決する」をテーマにした新レスキューキャンペーンを６月１日から開始する。また、７月３日を「美酢の日」と制定した。満島はこの日「美酢割レスキュー隊」をコンセプトに?ミチョ島隊長?として登場。小さいころから「明るく元気に楽しく」をモット