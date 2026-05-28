相楽伊織の最新デジタル写真集『Afternoon Blur』が5月14日に発売され、収録カットが公開された。 相楽伊織 写真集『Afternoon Blur』 相楽伊織 写真集『Afternoon Blur』 アイドルグループ卒業後、女優・グラビアと多岐に渡る活動を展開中の相楽伊織。今回のデジタル限定写真集は、黒を基調とした衣装に身を包み、静謐な色気をまとった相楽の魅力を凝縮した一冊となっている。 研ぎ澄まされたボディラインとしなやかな