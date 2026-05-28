信用取引では、現物取引にはないコストが発生します。金利や貸株料、逆日歩など、最初は難しく感じる用語もありますが、仕組みを理解しておくことで、想定外の損失を防ぎやすくなります。今回も、SBI証券の投資情報メディア編集部が、信用取引で発生する主なコストについて解説します。＊＊＊今回のコラムでは、信用取引にかかるコストについて解説したいと思います。信用取引は、現物取引ではできない柔軟な売買ができる一方