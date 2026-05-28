ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２７日（日本時間２８日）に本拠地シカゴでツインズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、７回に３試合連続の２０号を放ち、４打数２安打１打点、３得点だった。打率２割４分。チームは１５―２で大勝し、貯金１となった。本拠地レート・フィールドのファンが総立ちになった。１―１３の７回一死無走者で３番手の右腕アダムズのカウント２―１からの４球目、外角低めの９３・９マイル（