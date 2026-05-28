人類が病気に対する新たな治療法を模索する中で、タンパク質をゼロから設計する手法が用いられています。これを手助けするAIモデルを、AIと生物学を組み合わせて疾患解決に取り組む研究組織のBiohubが公開しました。Biohub releases a world model of protein biologyhttps://biohub.org/news/world-model-of-protein-biology/Biohubは「ESMC」「ESMFold2」「ESM Atlas」という3つの要素を中心に構築されたタンパク質構造予測・設