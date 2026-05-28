-真天地開闢集団-ジグザグが11月より、本格始動10周年を記念した東阪アリーナ公演＜ジグザグ 10周年記念禊＞を開催することに加えて、新曲を「其の慈愛で」6月3日に配信リリースすることが発表となった、単独禊＜ジグザグ 10周年記念禊＞は、11月23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO、12月13日に大阪・大阪城ホールにて開催されるもの。-真天地開闢集団-ジグザグは6月より全国ツアー＜47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜＞をスター