中村倫也と神木隆之介が共演する映画『君のクイズ』が公開中だ。本作は、たった1問のクイズが導く“真実”と“人生”を描く、驚愕（きょうがく）の知的エンターテインメント。賞金1000万円を賭けて戦う生放送クイズ番組『Q‐1グランプリ』。その決勝戦で対峙（たいじ）したのは“クイズ界の絶対王者”三島玲央（中村）と“世界を頭の中に保存した男”本庄絆（神木）だった。手に汗握る対決の終盤戦、なんと本庄は問題が読まれる