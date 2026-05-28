M！LKの曽野舜太が、6月2日発売の「ESSE」（扶桑社）7月号に初登場する。【写真】知的なメガネショットも！「ESSE」7月号での曽野舜太今回曽野が登場するのは、人気アイドルや俳優などが花と戯れる写真で人気のインタビュー連載「男と花」。メンバーカラー「ハッピーレッド」の花を手にほほえむ姿をはじめ、さわやかなメガネ姿など、多数のカットを掲載。そして、“高学歴アイドル”が考える「勉強をする理由」や隙間時間の使