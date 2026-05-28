アニメ『ドロヘドロ Season2』の最終回が5月27日に配信され、続編となる『ドロヘドロ Season3』の製作決定。最終回の配信、そして『Season3』の製作決定を受け、林祐一郎監督よりイラストが到着。また、『Season2』オープニングテーマのアニメMVも公開された。【動画】（K）NoW_NAMEによるSeason2オープニングテーマ「ゼッタイMUST断面」のアニメMV2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世