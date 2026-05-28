【シャトレーゼ】から、フルーツを贅沢に使った華やかなケーキが登場しました。苺やメロン、柑橘類など季節感のある素材を取り入れたラインナップ。手土産やご褒美スイーツにも合いそうな「映えケーキ」をチェックしてみましょう。 王道ショートを楽しむならコレ 「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」 \648（税込）北海道産純生クリームと苺を組み