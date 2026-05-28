筆者の友人・K香は体調管理にとても気を遣っていました。健康診断や人間ドッグなどを定期的に受け、食事にも配慮していたのですが──。そんなK香を襲った突然の激痛。あまりの痛さに動くこともままならなかったそうです。 経験したことのない痛み ある3月の中旬、太ももの裏に違和感を覚えました。何となく痛いような、触るとぞわぞわするような変な感じでしたが、特に支障はないと思い、いつも通りの生活を送っていました