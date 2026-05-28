歌手の松田聖子のデビュー４５周年記念ツアー映像作品「４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＳｅｉｋｏＭａｔｓｕｄａＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２５“Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！”」（６月３日発売）から選（え）りすぐりの３曲のパフォーマンス映像が２８日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに先行公開された。公開されたのは、４５周年記念コンサートの幕開けとなった「青い珊瑚礁〜ＢｌｕｅＬａｇｏｏｎ