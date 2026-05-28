◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦で「１番・投手」で先発出場し、５回まで８６球を投げ、無安打１失点の内容で５勝目の権利を得た。ここまで最速は１００・３マイル（約１６１・４キロ）をマークしている。ロッキーズ先発は菅野智之投手（３６）で、自身初めて日本人先