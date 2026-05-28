韓国の人気ガールズグループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」ジェニーのセクシーなドレスアップ姿にファンはノックアウト寸前だ。ジェニーは２８日、インスタグラムを更新。「シャネルファミリーとソウルでの特別な日」と記し、グローバルアンバサダーを務めるフランスの高級メゾン「シャネル」のイベントに参加した際の姿を公開した。胸元はＶ字にざっくり開き、背中もあらわなトップスに黒パンツを合わせたコーディネートはなまめかし