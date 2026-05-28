仕事や育児に追われ、余裕がない日々を送るAさん（30代女性）は、ある夜、些細なことがきっかけで夫に強い口調で当たり、ついには人格を否定するような言葉を投げかけてしまった。夫はそれ以来、口をきいてくれない。 【画像】50代が卒婚に踏み出せない理由 家庭内には重苦しい空気が流れ、Aさんは「あの時言いすぎていなければ…」と激しい後悔に苛まれている。夫の傷を癒やし、以前のような仲睦まじい関係に戻るにはどうすれば