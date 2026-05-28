3月末に妊娠を発表したフリーアナウンサーの本行慶子が22日、自身のインスタグラムを更新。後輩アナウンサーと再会したことを明かした。 【写真】近づいてくる待望の日ママの思いと一緒に膨らんできたお腹 本行アナは「大学の放送研究会の後輩で 現在はTBS NEWSのキャスターの えいみ @eimi_tomiyamaお互い数年間 地方局で勤務していたこともあり なかなか直接会うことはできていませんでしたが