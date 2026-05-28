明日29日は、北日本を中心に雨の降る所がありますが、30日(土)から31日(日)は全国的に晴れる所が多いでしょう。週明けには台風6号が沖縄に近づくおそれがあり、その後の台風の進路によっては本州から九州でも大雨の可能性があります。台風や大雨に対して、早めの備えをしておきましょう。今日28日夜〜明日29日北海道〜本州の日本海側を中心に雨今日28日夜から明日29日にかけては、低気圧が北海道付近を進み、低気圧からのびる前