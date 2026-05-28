フライブルクへの完全移籍が決まった山本理仁ベルギー1部シント＝トロイデンのMF山本理仁はドイツ1部フライブルクへの完全移籍が決まった。ベルギーからドイツへのステップアップにエールが続々と寄せられている。山本は2023夏にガンバ大阪から期限付き移籍でシント＝トロイデンに加入。翌年完全移籍となった。過去2シーズンはリーグ戦で得点はなかったが、今季は5得点6アシストと得点に絡む機会を増やすなど飛躍のシーズンと