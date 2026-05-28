記事ポイント新潟県加茂市の旅行会社・株式会社LAMBDA・JAPANが、神道体験プラットフォーム「INORI」にて青海神社を起点とした10本のオリジナル体験プログラムを公開します神職による昇殿参拝・神道講話から組子細工・桐簞笥・和紙づくりといった職人技、農家の食体験まで、神道・ものづくり・食・まちあるきにまたがるラインナップです旅行会社・インバウンド事業者向けのランドオペレーター機能（手配・ガイドアサイン・旅