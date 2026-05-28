記事ポイントベルニクス・ベルデザインときんでんが2026年5月21日に業務提携を締結ワイヤレス給電システム「POWER SPOT®」の社会実装を3社連携で加速きんでん豊洲ビルへの72台設置など実証実績をもとに事業拡大へ ケーブルを使わずに電力を届けるワイヤレス給電技術が、オフィスや商業施設へ広がる段階を迎えています。高性能電源の開発・製造を手がけるベルニクスと、ワイヤレス給電製品の展開を担うベルデザインは、総