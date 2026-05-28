元「プラス・マイナス」の兼光タカシ（47）が28日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショット写真が反響を呼んでいる。兼光は「きょうのげいにん 2413ばん川西賢志郎」と書き出し、2ショット写真をアップ。「久々に川西に会いまひた」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「川西さんやー」「いつ見てもやっぱ男前」「久しぶりのお二人！」「お元気そうで何より」「二人の漫才が見てみたいな」「コンビ組み