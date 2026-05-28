米中対立が構造化し、長期にわたる常態化の様相を呈するなかで、東アジアの地政学的バランスを維持する存在として、緩衝国家としての北朝鮮がある。 緩衝国家とは、対立する大国同士が直接国境を接して軍事的な衝突を起こすのを防ぐために、その間に位置する地理的空間や国家を指す。冷戦期から続くこの地政学的構図は、現代の米中対立下においても基本構造を変えることなく、むしろその重要性を増している。 中国にとっての北