東京都福生市で高校生をハンマーで殴打したとして傷害罪で起訴された男が、他人名義の車で逃走していたことが28日、捜査関係者への取材で分かった。逃走前は東京都内の病院駐車場に止められており、警視庁が経緯を調べている。