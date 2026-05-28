ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。大きな話題となった賞レース直後、里見まさと（74）がまさかの行動を取っていたことが明かされた。ザ・ぼんちといえば、「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025」で決勝8組に残り、雄姿がフジテレビ系で全国放送された。80年代に漫才ブームの中心にいたレジェンドのあくなきチャレンジ精神と結果を残すかっこよさに、