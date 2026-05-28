京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）が殺害され、山林に遺棄された事件で、京都地検は２８日、養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）を殺人と死体遺棄の罪で起訴した。起訴状では、安達容疑者は３月２３日、南丹市内の公衆トイレで、結希君の首を両手で絞めて窒息死させ、同２９日までの間、市内の山林や雑木林など計４か所に遺棄したとしている。結希君は３月２３日朝、安達容疑者の運転する車で