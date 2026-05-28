お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が27日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。新たな声優の仕事をオーディションで勝ち取ったことを明かした。「私、“またか”なんて話になってしまうんですけど、ちょっとまた声優さんを、作品はまだ言えないんですけども」と切り出した山里。「あるオーディションがあって、受かりまして、録ってきたんですけど。役も細かく言わなきゃ